Schwerer Unfall bei Stade: Sieben Verletzte, fünf davon Teenager

Bei einem Verkehrsunfall nahe Stade sind am Dienstagabend sieben überwiegend junge Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Neun Rettungswagen, mehrere Notärzte und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 19-Jähriger in einer Linkskurve auf der Stader Elbstraße die Kontrolle über seinen BMW X4 verloren. Der junge Mann aus Himmelpforten war aus Stadersand kommend in Richtung Stade unterwegs. Unmittelbar vor der Kurve hatte er noch einen Toyota SUV überholt, in dem ein 18-jähriger Fahrer saß.

Unfall auf der Landstraße: Drei Autos stoßen zusammen

Der 19-Jährige geriet über die Gegenspur in den linken Seitenraum und krachte dort gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug wieder zurück auf die Straße, wo es gegen den entgegenkommenden Transporter eines 67-jährigen Fahrers aus Hagenburg prallte. Der Wagen des Unfallverursachers drehte

sich und blieb total beschädigt auf der Fahrbahn stehen.

Der junge Toyotafahrer, der vorher überholt worden war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und raste in die

Unfallstelle. Der 18-Jährige und seine zwei Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 19 Jahren wurden ebenso wie der 67-jährige Transporter-Fahrer nur leicht verletzt. Der 19-Jährige und seine gleichaltrige Insassin wurden dagegen schwer verletzt, ein weiterer Beifahrer leicht.

Die Verletzten wurden per Hubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht

Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine junge Frau musste per Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen werden.

Die Stader Elbstraße wurde für die Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 130.000 Euro.