Trümmerfeld in Hamburg: Autofahrer kracht gegen Ampel – er stand wohl unter Drogen

In der Nacht zu Freitag kam es in Dulsberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer des verunglückten Wagens stand offenbar unter Drogeneinfluss.

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, raste der 35-jährige Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Krausestraße zwischen Barmbek-Süd und Dulsberg gegen einen Ampelmast. Der Aufprall war laut polizeilichen Angaben so gewaltig, dass das Auto dabei in zwei Teile zerlegt wurde.

Laut einem Reporter vor Ort flogen die verschiedensten Drogenuntensilien, ein Baseballschläger und Geld durch die Luft und verteilten sich auf der Straße. Die Einsatzkräfte bestätigten der MOPO, dass sowohl der Verdacht auf Trunkenheit als auch auf Drogeneinfluss besteht. Der 35-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort stellte man fest, dass er nur leicht verletzt war. (dpa/prei)