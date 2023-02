Ein völlig zerstörter BMW, Polizei, Fahrerflucht – und zwei involvierte HSV-Profis: Es war großes Glück, dass bei dem Vorfall am Montagabend an der St. Pauli Hafenstraße (St. Pauli) niemand verletzt wurde. Stürmer Jean-Luc Dompé (27), der am Steuer des BMW saß, hat mittlerweile offiziell zugegeben, gefahren zu sein (MOPO berichtete). Ein Rennen mit dem Auto seines HSV-Kollegen William Mikelbrencis hat es aber nicht gegeben, soll Dompé behaupten. Die Ermittler der Polizei sehen das allerdings anders.