Schüsse in Urlaubsort an der Ostsee – zwei Schwerverletzte

Schock im Ostseebad: Um kurz nach Mitternacht fielen in der Nacht zu Freitag in dem idyllischen Küsten- und Strandort Zingst in Mecklenburg-Vorpommern Schüsse, offenbar aus einem fahrenden Auto heraus. Es gibt zwei Schwerverletzte.

Zwei 24 und 25 Jahre alte Männer sind in dem Küstenort Zingst an der Ostsee durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Verletzungen des 25-Jährigen seien lebensbedrohlich. Der junge Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Auch der 24-Jährige kam in eine Klinik.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Schüsse kurz nach Mitternacht aus einem vorbeifahrenden Pkw auf eine kleine Personengruppe abgegeben. Polizei und Staatsanwaltschaft Stralsund ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um Deutsche. Das Ostseeheilbad Zingst ist wegen seiner Strände ein beliebter Urlaubsort. (dpa/mp)