Erst kommt die Feuerwehr – dann das SEK: Mann in Ottensen überwältigt

Große Aufregung am Freitagmorgen in Ottensen. Ein Mann soll in seiner Wohnung mit brennbaren Substanzen hantieren. Gegenüber den Einsatzkräften zeigt sich der Bewohner aggressiv. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei war im Einsatz.

An der Erdmannstraße in Ottensen kam es am Freitagmorgen zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz. Gegen 7.18 Uhr lösten zunächst die Rauchmelder einer Wohnung in einem Mehrfamilienblock aus.

SEK in Ottensen im Einsatz

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei anrückten, zeigte sich der Bewohner der Wohnung auf dem Balkon äußerst aggressiv. Er soll auch Gegenstände vor die Tür geworfen haben. Seine Wohnung hing der Mann mit Zeitungspapier ab.

Mit mehreren Einsatzkräften wurde der Mann in Ottensen überwältigt. Sebastian Peters Mit mehreren Einsatzkräften wurde der Mann in Ottensen überwältigt.

Da der Bewohner dafür bekannt sei, mit brennbaren Flüssigkeiten zu hantieren, wurde die Spezialeinheit SEK dazu gerufen, so ein Polizeisprecher. Eine Gefährdung für andere stelle der Mann allerdings nicht dar. Die Erdmannstraße wurde trotzdem gesperrt.

Gegen 8.44 Uhr die Entwarnung. Das SEK konnte den Mann überwältigen und nach draußen bringen. Nach ersten Informationen soll der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden.