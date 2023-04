Schon wieder! Zweiter Bus innerhalb von zwei Tagen geht in Flammen auf

Aus noch ungeklärten Gründen hat am Freitagabend ein Bus Feuer gefangen. Es ist der zweite Fall im Kreis Pinneberg innerhalb von zwei Tagen.

Laut Angaben der Feuerwehr befand sich der VHH-Bus gegen 21.20 Uhr auf einer Leerfahrt in der Nähe des Betriebshofes in Schenefeld, als der Fahrer den Defekt bemerkte und stoppte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Fahrzeug wurde auf den Betriebshof geschleppt.

Zweiter brennender Bus innerhalb von zwei Tagen

Erst am Mittwoch war ein Bus mitten in Pinneberg vollkommen ausgebrannt. In diesem Fall war ein technischer Defekt die Ursache. Warum nun erneut ein VHH-Fahrzeug brannte, ist derzeit noch nicht bekannt. (mp)