Bei Hamburg: Linienbus geht in Flammen auf – Großalarm!

In der Innenstadt von Pinneberg ist es am Mittwochmittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. In der Nähe des Bahnhofs stoppte ein Linienbus, dunkler Rauch quoll plötzlich aus dem Fahrzeug. Minuten später schlugen meterhohe Flammen hervor.

Laut Feuerwehr sei gegen 13 Uhr ein brennender Bus in der Schauenburgerstraße gemeldet worden. Der brennende Linienbus, in dem sich außer dem Fahrer keine weiteren Menschen befanden, sei dann zwischen zwei Häusern zum Stehen gekommen. Die Flammen drohten, auf die Wohnblocks überzugreifen.

Flammen drohen, auf Wohnhaus überzugreifen

Fenster zerbarsten, Menschen waren in den Wohnungen eingeschlossen. Sofort wurde Großalarm ausgelöst. Mehrere Löschfahrzeuge und Rettungswagen rückten an. Mehr als 60 Retter waren im Einsatz. Kurz darauf Entwarnung. Feuerwehrmänner hatten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht. Entgegen ersten Meldungen zufolge wurden vier Menschen leicht verletzt, drei von ihnen kamen vorsorglich in eine Klinik. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei geht von einem technischen defekt als Brandursache aus.