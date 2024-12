Schon wieder: Diebe klauen 100.000-Euro-Porsche

Zufall? Nachdem vor wenigen Tagen Langfinger versucht hatten, einen Porsche Macan in Hamburg zu stehlen, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Appen (Kreis Pinneberg) zu einer ähnlichen Tat. Doch diesmal konnten die Diebe das Luxusfahrzeug stehlen.

In einem vorherigen Hamburger Fall versuchten Langfinger ebenfalls, einen Macan zu stehlen. Doch der Besitzer, Schauspieler Marek Erhardt („SOKO Hamburg“), war clever. Er hatte mehrere kleine GPS-Sender in dem 100.000 Euro teuren Luxusschlitten versteckt. Nachdem die Diebe einen bemerkt hatten, ließen sie das Fahrzeug zurück.

100.000-Euro-Porsche geklaut – Polizei sucht Zeugen

Im neuen Fall aus Appen hatte der Besitzer weniger Glück. Das schwarze Fahrzeug mit Pinneberger Kennzeichen ist weg. Nun sucht die Polizei Zeugen. Es wird derzeit angenommen, dass das Fahrzeug in der Zeit von Donnerstag, 21.30 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, gestohlen wurde.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter der Rufnummer (04101) 202-0 oder per E-Mail an SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de bei den Ermittlern melden.