Es ist erst sechs Tage her, dass es in dem Ort gebrannt hat. Die Feuerwehren aus Hartenholm (Kreis Segeberg) und Umgebung sind am Montagabend erneut ausgerückt, um einen Brand in einem Wohnhaus löschen – in die gleichen Straße, in der sie wenige Tage zuvor im Einsatz waren.

Das Örtchen Hartenholm ist für seinen Flugplatz bekannt, in dem verschlafenen Örtchen nahe Hamburg ist sonst wenig los. Die Ortsfeuerwehr rückt nicht häufig zu Einsätzen aus. Das änderte sich am 12. Januar. Die Retter löschten einen ausgedehnten Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Schwarzeneck.

Hartenholm: Schwarzer Qualm aus Dachbereich

Am Montagabend dann wieder Feueralarm in der selben Straße. Aus dem Dachbereich eines Wohnhauses stieg schwarzer Qualm auf. Binnen weniger Minuten waren die Retter am Einsatzort. Diesmal war es kein größeres Feuer, sondern nur ein Schornsteinbrand. Den hatten die Feuerwehrleute rasch unter Kontrolle gebracht. Es entstand kein größerer Schaden.