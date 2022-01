Ein ausgedehnter Brand in einem Einfamilienhaus in Hartenholm (Kreis Segeberg) hat die Feuerwehr von Dienstag Abend bis in die Nacht schwer beschäftigt. Die Flammen fraßen sich vom Unter- ins Obergeschoss und erfassten schließlich auch das Dach. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Die Bewohner eines Hauses in der Straße Schwarzeneck hatten gegen 20.45 Uhr einen Brandausbruch im Obergeschoss bei der Feuerwehr gemeldet. Sofort wurden mehrere Fahrzeuge verschiedener Wehren aus der Umgebung dorthin alarmiert.

Feuer frisst sich bis in das Dach

Als die Retter am Einsatzort eintrafen, war das gesamte Haus verqualmt. Die Bewohner hatten sich in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt. Die Löscharbeiten stellten die Retter aber vor eine Herausforderung. Der Brand hatte sich vom Obergeschoss schließlich in das Dach gefressen.

Erst in der Nacht waren auch letzte Glutnester gelöscht und es konnte „Feuer Aus“ gemeldet werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, die Familie kam bei Bekannten unter. Ersten Schätzungen zufolge geht der Brandschaden in den sechsstelligen Euro-Bereich.