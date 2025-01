Auf dem Mühlendamm in Elmshorn sind am Mittwochmorgen zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Ein 51-Jähriger befuhr gegen 9.20 Uhr die Straße aus Richtung Langelohe, als der Mann plötzlich die Kontrolle über seinen Seat verlor und nach links in den Gegenverkehr fuhr.

Dort stieß er frontal mit dem Nissan einer aus Richtung der Friedensallee kommenden 63-Jährigen zusammen. Beide Unfallbeteiligten zogen sich durch den Aufprall Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Öl und Benzin drohten in die Kanalisation zu laufen

Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn klemmte unterdessen die Batterien der Unfallfahrzeuge ab und verhinderte mit dem Einsatz von Bindemittel, dass Öl und Benzin in die Kanalisation laufen. Während der Maßnahmen wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet.

Weshalb der 51-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr fuhr, konnte die Polizei vor Ort nicht beantworten. Beide Kleinwagen hatten nach dem Zusammenstoß nur noch einen Schrottwert und mussten von Abschleppdiensten entfernt werden.