In Hamburg entsteht ein neues Konzept für Seniorinnen und Senioren. Statt Pflegeheim, sollen die Menschen selbstbestimmt „lebenslang“ in ihrer eigenen Wohnung leben bleiben können. Aber wie genau soll das gehen? Die MOPO hat sich eine der neuen Wohnanlagen angeschaut. Sie gehört der SAGA. Was das Wohnen hier kostet, was den Bewohnern geboten wird und was es kostet, lesen Sie hier.