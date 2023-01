Schlimmer Frontal-Crash im Norden – zwei Schwerverletzte

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall bei Schmalstede (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schwer verletzt worden: Laut Polizei kam es am Samstagabend auf der L49 zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos.

Ein 33-Jähriger war bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in seinem Mercedes eingeklemmt. Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Bordesholm entfernten das Dach, um den Schwerverletzten zu befreien. Aus einem Ford halfen die Retter einen Mann, der zwar nicht eingeklemmt, aber ebenso schwer verletzt war. Beide kamen in Krankenhäuser.

Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Schmalstede

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar, die Polizei ermittelt. In einem der Fahrzeuge stand die Nadel des Tachos bei 150 km/h. Noch sei allerdings unklar, ob der Fahrer tatsächlich so schnell unterwegs war oder ob die Nadel durch den Aufprall nach oben schoss, so ein Polizeisprecher. „Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen“, sagte er, „um unter anderem auch dies zu klären.“

Die L49 war für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Zu größeren Staus kam es nicht. Die zwei Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Ein Sachschaden wurde bisher noch nicht beziffert. (dg)