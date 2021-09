Bei einem Brand in einer Seniorenresidenz in Wedel (Kreis Pinneberg) sind am Mittwochabend zwei Bewohner verletzt worden. Das Feuer war in einem der Zimmer ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an.

Wie ein Sprecher des Lagedienst der MOPO bestätigte, hätte gegen 18.35 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in der Residenz am Gorch-Fock-Wall ausgelöst, weil Qualm und Brandgeruch aus einem der Zimmer drangen. Während die Feuerwehr anrückte, begannen Pflegekräfte damit, den Bereich zu evakuieren.

Brand in Senioren-Residenz bei Hamburg

In einem der Zimmer hatte sich ein Elektrokabel entzündet. Das verschmorende Gummi und Plastik sorgte für eine stärkere Rauchentwicklung. Zwei Bewohner wurden verletzt. Einer erlitt eine Rauchvergiftung, der andere verletzte sich bei einem Sturz. Nach gut 45 Minuten konnte „Feuer aus“ gemeldet werden.

