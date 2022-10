Zwei junge Mädchen von Autofahrerin erfasst

In Elmshorn sind am Dienstagabend gegen 20 Uhr zwei junge Mädchen im Alter von 14 Jahren von einer Autofahrerin erfasst worden.

Der Unfall geschah an der Hamburger Straße, die Mädchen gingen nach Polizeiangaben über eine Ampelkreuzung. Ob sich die Ampelanlage abgeschaltet hatte oder die Mädchen über Rot liefen, sei noch nicht geklärt.

Unfall in Elmshorn: Mädchen an Ampelkreuzung von Auto erfasst

Die verletzten 14-Jährigen wurden rettungsdienstlich versorgt und schweben nicht in Lebensgefahr, so die Polizei am Mittwochmorgen zur MOPO.