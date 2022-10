Unfall auf Hamburger Verkehrsader: Fußgänger von Laster erfasst

Schwerer Unfall in Lohbrügge: Ein Mann ist am Dienstagmittag auf der B5 von einem Laster erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Das bestätigte die Hamburger Polizei gegenüber der MOPO. Der Mann sei nach dem Zusammenstoß von Sanitätern versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, so eine Sprecherin. „Der Fußgänger erlitt schwere Kopfverletzungen.“ Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar.

Hamburg: Fußgänger von Lkw erfasst – Klinik

Die B5 wurde in beide Richtungen gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und langen Staus. Beamte des Verkehrsunfalldienstes nahmen die Ermittlungen auf und ließen zur Rekonstruktion des Ablaufs auch eine Drohne in die Luft. Am Himmel kreiste zudem der Polizei-Hubschrauber („Libelle“) für Übersichtsaufnahmen.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwangsprostitution: Opfer der Menschenhändler werden jünger

Um 14 Uhr, rund zwei Stunden nach dem Unfall, wurde die Strecke wieder freigegeben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (dg)