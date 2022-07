Männer rammen Caddy auf A7 und fliehen – Familie mit Kind schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A7 bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sind in der Nacht zu Montag drei Menschen, darunter ein Kind, schwer verletzt worden. Die mutmaßlichen Unfallverursacher flüchteten über ein Feld.

Bereits kurz vor Mitternacht bekam die Polizei mehrere Hinweise auf einen schwarzen VW Passat, der in auffälliger und gefährlicher Weise über die A7 in Richtung Norden gelenkt worden sei. Kurz darauf dann die nächste Meldung: Offenbar dieser Passat war in einem Unfall verwickelt. Der Fahrer krachte mit dem VW bei „hoher Geschwindigkeit“ in einen Volkswagen Caddy, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich verlor der Mann beim Spurwechsel die Kontrolle.

Bad Bramstedt: Familie nach Unfall verletzt – Verursacher flüchten

„Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen im VW Caddy, ein 59-jähriger Mann, eine 32-jährige Frau sowie ein elf Jahre altes Kind, schwerverletzt“, so ein Polizeisprecher. „Alle drei kamen in umliegende Krankenhäuser.“ Es bestehe keine Lebensgefahr.

Die drei Männer (38, 33, 22) aus dem VW Passat – den Angaben nach alle aus Hamburg – sollen laut Polizei zuerst geflüchtet sein: Der 38-Jährige sei in der Nähe der Autobahn angetroffen und festgenommen worden. „Beamte vor Ort sicherten die Unfallstelle, andere nahmen die Fahndung nach den zwei Flüchtigen auf“, so der Sprecher weiter.

Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die fliegenden Polizisten machten die Männer dann via einer im Cockpit eingebauten Wärmebildkamera ausfindig; sie hatten Wärmequellen in einem Maisfeld registriert, Beamte am Boden nahmen das Duo, das sich in dem Feld versteckte, fest. Ein Diensthund hatte sie letztlich aufgespürt.

Männer verstecken sich nach Unfall im Maisfeld: Festnahmen

Alle drei Männer sollen alkoholisiert gewesen sein – und niemand machte laut Polizei Angaben darüber, wer den VW Passat fuhr. Der Sprecher: „Es wurden Blutprobenentnahmen angeordnet, Kleidung, Handys und die Führerscheine beschlagnahmt.“

Die A7 war zwischen Mitternacht und 5.15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde über Bad Bramstedt umgeleitet. Die Autos wurden abgeschleppt. (dg)