Mann auf Wacken-Festival verschwunden: Wer hat José P. (55) gesehen?

Er hat sich auf dem Wacken-Gelände aufgehalten, wollte vermutlich zu Punk-Rock im Schlamm abfeiern. Nun ist der 55 Jahre alte José P. aber seit Dienstagnachmittag verschwunden. Seine Familie meldete ihn als vermisst. Die Polizei hat ein Foto des Mannes veröffentlicht und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Er ist 1,75 Meter groß, wiegt etwa 80 Kilo. Zuletzt hatte er ein hellgraues T-Shirt und eine kurze graue Hose an. Er trug Gummistiefel und eine viereckige Brille. „Am linken Handgelenk trägt er eine Analoguhr“, so ein Sprecher der Polizei. Auf dem rechten Schulterblatt des Vermissten befinde sich eine Tätowierung eines Spinnennetzes mit einem im Zentrum befindlichen Yin-Yang-Zeichen. Das nun veröffentlichte Foto zeigt José P. fröhlich im Matsch wandern.

Polizei: Mann in Wacken vermisst – Zeugen melden sich

Seit 15.30 Uhr am vergangenen Dienstag wird der 55-Jährige vermisst. Am Abend – gegen 19.20 Uhr – soll er noch auf dem Campingplatz X gesehen worden sein. Danach verliert sich seine Spur.

Zunächst hieß es, dass der Vermisste aufgrund einer Krankheit vermutlich desorientiert sei. Doch „entgegen erster Erkenntnisse bedarf der Mann keinerlei Medikamente“, so die Beamten am Donnerstagmorgen. Zwei Zeugen sollen den Gesuchten im Bereich des Festivals gesehen haben. „Er war offenbar wohlauf und nahm am Festival-Leben teil. Zwecks der Familienzusammenführung bittet die Polizei dennoch, dass der Mann sich meldet“.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise: Tel. 04521/8121003 oder über den Notruf 110. (dg)