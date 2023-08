Das diesjährige Wacken Open Air scheint mit dem Starkregen der letzten Tage davonzuschwimmen. Bereits am Montag riefen die Veranstalter einen vorläufigen Anreisestopp aus – nun folgt eine folgenschwere Entscheidung. Der große Überblick: Wie es um das Metalfestival steht, was die Wetteraussichten sagen und wie die Chancen der 85.000 Besucher stehen, eine Rückerstattung für die Tickets zu erhalten.

Das diesjährige Wacken Open Air scheint mit dem Starkregen der letzten Tage davonzuschwimmen. Bereits am Montag riefen die Veranstalter einen vorläufigen Anreisestopp aus – nun folgt eine folgenschwere Entscheidung. Der große Überblick: Wie es um das Metalfestival steht, was die Wetteraussichten sagen und wie die Chancen der 85.000 Besucher stehen, eine Rückerstattung für die Tickets zu erhalten.

Wie steht es um die Anreise?

„Die Anreise zum Wacken Open Air mit Kraftfahrzeugen aller Art muss ab sofort final gestoppt werden“, geben die Veranstalter am Dienstagabend gegen 17 Uhr bekannt. Durch die anhaltend schwierige Wetterlage können keine Kraftfahrzeuge mehr auf das Gelände fahren, da sonst die „Sicherheit und Versorgung nicht gewährleistet werden kann”.

„Deshalb sind sämtliche Metalheads in Kraftfahrzeugen aller Art angehalten, ihre Reise nach Wacken abzubrechen oder gar nicht erst anzutreten. Das gilt bis zum Festivalende“, so der Veranstalter weiter. Nur Fahrzeuge, die bereits in unmittelbarer Nähe des Festivalgeländes sind, haben noch eine Chance, auf dem „Holy Ground“ untergebracht zu werden. „Wir sind sehr traurig, diese schwere Entscheidung – zum ersten Mal in der Geschichte des W:O:A – treffen zu müssen“, so das Fazit der Veranstalter.

Wo können die gestrandeten Metalheads unterkommen?

Bereits für die Nacht von Montag auf Dienstag wurden der Parkplatz des Volksparkstadions und das Gelände „Hungriger Wolf“ in Hohenlockstedt als Zwischenunterkünfte genutzt. Doch auch viele Privatpersonen zeigen Solidarität mit den Open-Air-Besuchern: Über die sozialen Medien melden sich immer mehr Nutzer, die private Camping-Stellplätze oder sogar Zimmer zur Verfügung stellen. Auch ein Baumarkt in Itzehoe machte seine Parkplatz- und Grünflächen für die Metalheads zugänglich – Toiletten und Stromkästen stellt er ebenfalls bereit.

Trotz des zunächst nur vorläufigen Anreisestopps, versuchten weiterhin viele Besucher, auf das Festival-Gelände zu gelangen. Das führte dazu, dass die Straßen rund um Itzehoe am Dienstagvormittag mit Autos verstopft waren. „Sind seit 9 Uhr unterwegs und immer noch in einer Autoschlange“, schrieb beispielsweise ein Nutzer auf Instagram.

„Derzeit arbeiten wir die immer noch in Staus beziehungsweise auf externen und privaten Arealen zwischengeparkten Fahrzeuge ab. Dazu müssen wir jedes Fahrzeug einzeln mit einem Traktor auf den anvisierten Stellplatz schleppen, was viel Zeit für jedes einzelne Fahrzeug benötigt. Alle Traktoren sind Tag und Nacht im Dauereinsatz auf allen Flächen“, schrieb das Festival-Team.

Wie ist die Stimmung unter den Wacken-Besuchern?

Die Gemütslage der Besucher scheint so wechselhaft wie das derzeitige Wetter: Den ersten Aufruf zum Anreisestopp nahmen viele Besucher noch gelassen und äußerten Verständnis gegenüber den Veranstaltern. Auch die Solidarität innerhalb der Metal-Community wird positiv hervorgehoben.

Wacken Anreise-Horror: Bier hilft so über manche Wartestunde im Mega-Stau. Florian Quandt Wacken-Anreise-Horror: Bier hilft so über manche Wartestunde im Mega-Stau hinweg.

Mittlerweile häufen sich jedoch genervte Aussagen unter den Instagram-Beiträgen der Veranstalter. Ein Nutzer hinterfragt die Organisation der Veranstalter: „Der Wetterbericht sagt seit mindestens einer Woche schlechtes Wetter an. Wie wurde das denn die letzten Male geregelt?“ Ein anderer äußert ebenfalls Zweifel an der Organisation: „Eure Bemühungen in allen Ehren. Wie lange soll es denn dauern, die jetzt schon gestrandeten Fahrzeuge auf die Plätze zu bringen?”

Was halten die Wetter-Aussichten für das W:O:A bereit?

Die Hoffnung der Metal-Fans auf Trockenheit macht der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunichte. Bis Mitternacht sei am Dienstag mit einer Regenmenge von rund zehn Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden zu rechnen. Ähnlich sieht es am Mittwoch aus, jedoch könnten dann auch noch Gewitter und Sturmböen hinzukommen.

Donnerstag bleibt es ebenfalls sehr wechselhaft mit zehn bis 15 Litern Niederschlag je Quadratmeter. Erst in der Nacht zu Freitag soll sich das Wetter endlich etwas beruhigen: Kleine Schauer über den Tag hinweg bleiben trotzdem möglich, bei Höchstwerten von 20 bis 21 Grad.

Wie stehen die Chancen, dass das W:O:A überhaupt noch stattfindet?

Wirft man einen Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des diesjährigen Wacken Open Air, dann findet man folgende Formulierung: „Das Wacken Open Air wird bei jeder Witterung durchgeführt, sollten die Witterungsumstände jedoch Gefahr für Leib, Leben oder Gesundheit für Besucher, Künstler oder Personal befürchten lassen, wird das Wacken Open Air sofort abgebrochen oder zeitweise unterbrochen.“

Ob eine solche Gefahr bereits besteht, dazu äußerten sich die Veranstalter bislang nicht. Auch sonstige Überlegungen, das Open Air vorläufig abzubrechen, gaben sie bisher nicht bekannt. Andernfalls können auch sonstige Gründe – höhere Gewalt, eine behördliche Anordnung oder eine gerichtliche Entscheidung – zu einem Abbruch des Festivals führen. Dienstagmorgen schrieb die Veranstaltungsleitung, in ständigem, partnerschaftlichen Austausch mit allen zuständigen Behörden und Verantwortlichen zu stehen.

Werden die Tickets bei einer Absage erstattet?

Ein erneuter Blick in die AGB verrät: Wird das W:O:A abgesagt, so besteht ein Anspruch auf Erstattung des Eintrittspreises ohne Vorverkaufsgebühr. Sollte das Festival jedoch aus den oben genannten Gründen – höhere Gewalt, durch eine behördliche Anordnung oder eine gerichtliche Entscheidung ​​​​​​​– abgebrochen werden, dann besteht kein Rückvergütungs- oder Schadensersatzanspruch – vorausgesetzt, es kann dem Veranstalter kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden.

Die Veranstalter bitten derweil um Geduld: „Weitere Informationen zu dem Umgang mit euren Tickets klären wir gerade und werden sie so schnell wie möglich bekanntgeben.“