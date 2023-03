Zu schnell! Autozug entgleist im Norden

Aufregung im Kreis Nordfriesland: Am Freitagabend ist in Niebüll ein Autozug entgleist. Offenbar ignorierte die Lokführerin zuvor Hinweise, dass sie zu schnell fuhr.

Ein Autozug ist bei einer Rangierfahrt in Niebüll entgleist und hat ein Schalterhaus stark beschädigt. Die Lokführerin war gegen 21.30 Uhr mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs und überfuhr einen Prellbock, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Dabei zerstörte sie mit dem Zug das Schalterhaus am Bahnübergang Klanxbüller Straße.

Niebüll: Autozug entgleist – Rangierbegleiter springt ab

Ein Rangierbegleiter hatte die Lokführerin am Freitagabend noch darauf hingewiesen, dass sie zu schnell unterwegs war, die Frau hörte ihn aber vermutlich nicht. Der Mann sprang vor der Kollision vom Zug ab.

Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Batterieflüssigkeit. Am Samstag wurde das kaputte Häuschen dann mit einem Kran von den Gleisen gehoben, auch der Zug wurde wieder auf die Gleise gesetzt. Die Bahnstrecke war in dem Abschnitt gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Einsätze binnen weniger Stunden – Betrunkene aus Gleisbett gerettet

Nach Angaben der Bundespolizei fielen mehrere Züge aus. (dpa/fbo)