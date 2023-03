Zwei Einsätze binnen weniger Stunden – Betrunkene aus Gleisbett gerettet

Zwei mal innerhalb sieben Stunden ist die Feuerwehr zu Notfällen an Bahnhöfen in Hamburg ausgerückt. Zunächst am Freitagabend nach Altona. Kurz darauf zu einem ähnlichen Einsatz am Hauptbahnhof. In beiden Fällen wurden Betrunkene aus dem Gleisbett gerettet.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 21.30 Uhr zum Bahnhof Altona (Altona-Altstadt) gerufen. Hier war ein Betrunkener im S-Bahnhof vom Bahnsteig auf die Gleise gestürzt. Passanten retteten ihn noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Er blieb unverletzt.

Altona: Passanten retten Mann aus Gleisbett

In der Nacht zu Samstag dann ein ähnlicher Einsatz am Hauptbahnhof (St. Georg). Auch hier war ein betrunkener Mann über den Bahnsteig getorkelt und auf die Gleise gestürzt. Auch er wurde von Passanten gerettet und blieb unverletzt. Die Bundespolizei warnt vor den Gefahren an Bahnanlagen. Immer wieder kommt es hier zu Unfällen, bei denen alkoholisierte Personen verunglücken.