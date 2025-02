Zoll findet enorme Menge Haschisch – das Versteck ist raffiniert

Das Versteck ist raffiniert. Dennoch werden Zollbeamte in einem Auto mit norwegischem Kennzeichen fündig und entdecken 81 Kilogramm Haschisch. Der Straßenverkaufswert der Drogen ist enorm.

Zöllner haben in einem präparierten Auto mehr als 81 Kilogramm Haschisch sichergestellt. Die Drogen seien in speziell angefertigten Hohlräumen sowie in einem doppelten Boden im Kofferraum des Wagens versteckt gewesen, teilte das Hauptzollamt Kiel mit. Den Angaben zufolge hatte das Rauschgift einen Straßenverkaufswert von mehr als 800.000 Euro. Der 39 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen. Er sitzt den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.

Fahrzeug ist bereits einmal ins Visier der Beamten geraten

Das Fahrzeug mit einem norwegischen Kennzeichen war der Polizei bereits am 13. Februar bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Ihr Verdacht, dass der Wagen nicht ordnungsgemäß zugelassen und versichert war, habe sich zwar nicht bestätigt, teilte eine Sprecherin des Zolls mit.

Hauptzollamt Kiel

Dafür fanden die von der Polizei verständigten Zollbeamten unter dem Beifahrersitz eine Stahlplatte, hinter der sich mehrere Pakete mit Haschisch befanden. Auch unter dem Fahrersitz und im Kofferraum wurden die Beamten fündig. Die Drogen und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer ermittelt das Zollfahndungsamt Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck. (dpa/mp)