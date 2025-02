Kurz vor der Bürgerschaftswahl am Sonntag versprach die CDU in Hamburg eine radikale Änderung: Die Parkgebühren in der ganzen Stadt sollten pauschal halbiert werden. Doch wie viel Geld spült das Parken überhaupt in die Kassen der Hansestadt – und in welchen Zonen wird am meisten gezahlt?