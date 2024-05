Feuer in Psychiatrie im Norden: Drei Menschen verletzt

In Rickling (Kreis Segeberg) kam es am Mittwoch zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund eines Brandes in einem Zimmer einer psychiatrischen Einrichtung. Es gab insgesamt drei Verletzte, von denen zwei zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht wurden.

Ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr bestätigte auf Anfrage der MOPO, dass ein Zimmerbrand in einem Förderzentrum einer psychiatrischen Einrichtung gemeldet wurde. Mehrere Feuerwehren und Rettungswagen waren im Einsatz, insgesamt waren rund 60 Retter vor Ort.

Der Brand wurde schnell gelöscht und die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. Zwei der Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.