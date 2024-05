Happy Birthday! Der Hamburger Hafen feiert an diesem langen Wochenende seinen 835. Geburtstag. Dabei steigt an der Elbe wie immer die größte maritime Party der Welt – mit Windjammern, Kreuzfahrtschiffen, Feuerwerk und einem Gastland, das in diesem Jahr Lettland heißt. Nur auf die früheren Stammgäste des Hafengeburtstags, „Sedov“, „Kruzenshtern” und „Mir“, müssen die Besucher auch diesmal wieder verzichten. Die russischen Segelschulschiffe dürfen wegen der Sanktionen seit zwei Jahren nicht mehr in Hamburg anlegen.