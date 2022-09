Am Ostsee-Strand: Hund geht auf Hund los und beißt zu – Krankenhaus

Die Polizei sucht nach einer Frau, deren Hund einen anderen an einem Hundestrand in Niendorf (Timmendorfer Strand) krankenhausreif gebissen hat. Es besteht der Verdacht auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Wie die Beamten mitteilten, hatte ein Hund einen anderen am Samstagabend gegen 17.30 Uhr am Hundestrand in Niendorf (Höhe Bude 8) so sehr in den Bauch gebissen, dass dieser in einer Tierklinik operiert werden musste. Das Opfer, ein Mischlingshund, war 11 Jahre alt, bei der Besitzerin handelte es sich um eine 53-Jährige aus Ostholstein, die sich mit ihrer Familie am Strand aufhielt.

Hund beißt anderen in den Bauch: Polizei sucht Zeugen

Die Besitzerin des beißenden Hundes nahm ihr Tier nach Polizeiinformationen nach dem Vorfall an sich und verließ sofort den Strand, ohne vorher mit der 53-Jährigen Kontakt aufzunehmen, sodass diese zunächst auf den „nicht unerheblichen Kosten“ für die Operation sitzen bleibe.

Die gesuchte Hundehalterin sei ca. 55 Jahre alt, schlank und habe kurze blondgefärbte Haare. Zu ihrem Hund ist lediglich bekannt, dass dieser groß war und braunes Fell hatte. Die Polizei Timmendorfer Strand bittet Zeugen und insbesondere die zurzeit unbekannte Hundehalterin, sich zu melden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Hundegesetz eingeleitet, wobei es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. (prei)