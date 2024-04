Geheimer Hollywood-Dreh im Norden: Gerüchte über „X-Men“-Star

Etwas Hollywood-Glamour auf Sylt: In den vergangenen Tagen hat sich eine Filmcrew auf der beliebten Nordseeinsel eingefunden. Die Gerüchteküche brodelt: Ein „X-Men“-Star soll dabei sein – ist es Hugh Jackman (55)?

Klappe und Action! Seit einigen Tagen arbeitet eine Filmcrew am Ellenbogen auf Sylt. Wie das „Abendblatt“ berichtet, entstehen auf der Insel derzeit Szenen für den Actionthriller „Control“ unter der Regie von Robert Schwentke. In der Hauptrolle: Ein Star der „X-Men“-Filmreihe. Das sorgte für jede Menge Spekulationen: Handelt es sich hierbei etwa um Schauspielstar Hugh Jackman?

Szenen von Actionthriller „Control“ werden auf Sylt gedreht

Diese Gerüchte stimmen wohl nicht: Zwar hatte Jackman bei „X-Men“ erfolgreich die Rolle des „Wolverine“ gespielt, in „Control“ soll allerdings der britische Schauspieler James McAvoy (44) die Hauptrolle übernehmen, zitiert die Zeitung einen Branchen-Insider. Auch er ist für seine Rolle als „Professor X“ in „X-Men“ bekannt.

Der deutsche Regisseur und Drehbuchautor Robert Schwentke feierte sowohl in Deutschland als auch in Hollywood bereits große Erfolge. Zu seinen bekanntesten Produktionen gehören unter anderem zwei Filme der Science-Fiction-Filmreihe „Divergent“ oder der 2010 erschienene Agenten-Film „Red – Älter, Härter, Besser“ mit Bruce Willis und den Oscar-Preisträgern Morgan Freeman und Helen Mirren. Für sein deutsches Publikum veröffentlichte er zuletzt seine erste Serie „Helgoland 513“.

Mit „Control“ trieb es Schwentke nun offensichtlich erneut zurück auf eine Nordseeinsel. Der Film basiert auf dem bekannten Podcast „Shipworm“ von Skip Bronkie und Zack Akers, die auch am Drehbuch mitwirkten. Die fiktive Geschichte folgt einem Doktor, der eines Morgens mit einem Chip in seinem Kopf aufwacht und fortan eine mysteriöse Stimme in seinem Kopf hört. (mp)