Ein Schreckgespenst geistert durch die Badeorte an der Nordseeküste. Sein furchteinflößender Name: „Nutzungsuntersagung im Sofortvollzug“. Der Kreis Nordfriesland macht nach Jahren des Zuschauens ernst und legt illegale Ferienimmobilien auf Sylt, Föhr, Amrum still. Auch in St. Peter-Ording sind die strengen Kontrolleure schon fündig geworden. Für viele Vermieter ist die plötzliche Eile ein Schock, sie wünschen sich eine nachträgliche Legalisierung ihrer gesetzwidrigen, aber lukrativen Immobilien. Der Kreisbaudirektor in Husum versteht das – und hat dazu eine klare Haltung.

„Im Jahr 2023 haben wir insgesamt rund 150 Nutzungsuntersagungen für Ferienwohnungen ausgesprochen“, sagt Hans-Martin Slopianka, Sprecher des Kreises Nordfriesland zur MOPO. Die Zahl enthält auch diejenigen, die etwa ihren Keller oder den Spitzboden an Feriengäste vermieten. In diesen Fällen sind der fehlende Rettungsweg und Verstöße gegen den Brandschutz der Grund für die Post mit der gefürchteten Nutzungsuntersagung.

Nordsee: 50 Ferienwohnungen auf Sylt stillgelegt

Und wie sieht es auf der Deutschen liebster Nordseeinsel aus? „Auf Sylt haben wir bisher 50 Nutzungsuntersagungen ausgesprochen – bei geschätzten 11.000 Ferienwohnungen auf der Insel“, so Slopianka: „Wir gehen also eher moderat vor.“ Trotzdem zeigt sich der stellvertretende Bürgermeister von Westerland, Carsten Kerkamm, im NDR-Magazin „Panorama“ überrumpelt von dem Tempo, das der Kreis plötzlich vorlegt: „Überraschend ist aus unserer Sicht, dass es ein bisschen ohne Ankündigung kam“, klagt der Politiker.

Wie viele Ferienwohnungen, egal ob legal oder illegal, es auf dem Luxus-Eiland gibt, weiß keiner, denn: Nur Vermieter mit mehr als zehn Betten werden gezählt, all die Klein- und Kleinstvermieter, die eine oder zwei kleine Ferienwohnungen anbieten, laufen unterm Radar.

Illegale Ferienwohnungen: Kontrollen über zehn Jahre

„Es gibt einfach keine Zahlen“, stellt der Kreissprecher fest. Aber das Projekt „illegale Ferienwohnungen im Kreis Nordfriesland aufspüren und stilllegen“ ist ja auf zehn Jahre angelegt: „Am Ende des Programms im Jahr 2032 sollten in den Tourismusorten rechtlich einwandfreie Zustände herrschen“, so die Hoffnung des Sprechers.

Die meisten der nun stillgelegten Ferienwohnungen liegen in Gebieten, in denen das Baurecht nur Dauerwohnraum erlaubt. Jahrzehntelang konnten die Vermieter ihre Wohnungen ohne Genehmigung als Goldgruben nutzen, weil die örtliche Politik angesichts der sprudelnden Tourismuseinnahmen die Augen feste zudrückte – bis schließlich das schmerzhafte Erwachen kam: Die Einheimischen finden vor lauter Ferienwohnungen und meist leerstehender Zweitwohnsitze kein Dach mehr über dem Kopf.

Im Frühjahr 2023 erließ die Gemeinde Sylt ein Verbot, neue Ferienwohnungen zu bauen. Doch die Insulaner ziehen nicht an einem Strang: Zu der Gemeinde gehören nur Westerland und die Orte im Inselzentrum. Hörnum, List und das Promi-Paradies Kampen haben kein Neubau-Verbot erlassen.

Besonders unter den Kleinvermietern, die eine Ferienimmobilie vermieten, um damit den Kredit für ihr Haus (oder ihren Zweitwohnsitz) zu bezahlen, ist die Angst vor dem Verbotsbrief groß. Ihr Traum, damit der Traum nicht platzt: Der Kreis möge einen Stichtag erlassen und alle Ferienwohnungen, die davor schon an Gäste vermietet wurden, sind ab dann automatisch legalisiert. Ein frommer Wunsch: „Sowohl der Kreis als auch die oberste Bauaufsicht im Kieler Innenministerium sind nach rechtlicher Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass es keine gerichtsfeste Möglichkeit einer Stichtagslösung gibt“, so die trockene Replik aus dem Kreishaus in Husum.

Kreisbaudirektor Burkhard Jansen hofft auf Verständnis: „Den meisten ist bewusst, dass nicht alle ungenehmigten Nutzungen nachträglich legalisiert werden können.“ Bisher sind nur zwei Vermieter aus St. Peter-Ording gegen die Stilllegung ihrer Ferienwohnungen vor Gericht gezogen. Die Verfahren laufen noch.