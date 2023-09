Wohnungsbrand nahe Hamburg: Mieter hatten großes Glück

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat ein Wohnungsbrand am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. In einer Dachwohnung ist ein Brand ausgebrochen. Die Mieter haben sich in letzter Minute gerettet.

Der Brand brach gegen 6.50 Uhr in einem Wohnhaus am Mühlenkamp aus. Laut einem Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr seien beim Eintreffen der Kräfte neben starkem Qualm auch Flammen zu sehen gewesen. Das Feuer hätte sich bereits in das Gebälk des Dachstuhls gefressen.

Großeinsatz in Elmshorn: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand

Verletzt wurde zum Glück niemand: Die Bewohner hatten sich vor dem Eintreffen der Retter selbst in Sicherheit gebracht.

Einige Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt. Eine Behandlung im Krankenhaus war bei keinem der Betroffenen erforderlich.

Das könnte Sie auch interessieren: Flammen und Rauchwolke – Großalarm in Hamburg

Rund 80 Retter waren im Einsatz und brachten den Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt die Brandursache.