Großalarm in Hamburg: Meterhohe Flammen und eine riesige Rauchsäule

Meterhohe Flammen und eine große Rauchsäule. In Neuland ist es am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Rund 35 Retter rückten an – und retteten zwei Hunde.

Laut dem Lagedienst der Feuerwehr seien gegen 19.30 Uhr mehrere Notrufe eingegangen. Die Anrufer meldeten Flammen von einem Grundstück in der Fünfhausener Straße. Schon während der Anfahrt sah der Zugführer des Löschzuges Bergedorf eine riesige Rauchsäule – und forderte Verstärkung an.

Feuerwehr rettet Hunde aus verqualmten Haus

Ersten Angaben zufolge habe ein als Garage genutzter Anbau eines Einfamilienhauses gebrannt. Der war aber so vermüllt, dass die Retter nicht zum Brandherd vordringen konnten. Auch im Haus war alles verqualmt, zwei Hunde konnten gerettet werden. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Verletzte gab es zum Glück nicht.