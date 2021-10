Großalarm in der Stadt Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde). Dort stand am Freitagabend eine Wohnung in einem Hochhaus in Flammen. In einer dramatischen Rettungsaktion wurden 57 Bewohner evakuiert.

Wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands mitteilte, brach der Brand gegen 22.30 Uhr im vierten Obergeschoss eines neunstöckigen Hochhauses an der Pastor-Schröder-Straße aus. Dichter Qualm drang durch das Treppenhaus und schnitt einigen Bewohnern den Fluchtweg ab. Als die alarmierte Feuerwehr am Einsatzort eintraf, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern.

Großeinsatz im Norden: Hochhaus-Wohnung in Flammen

Sofort wurde Verstärkung angefordert. Mehrere Wehren aus der Umgebung rückten an. Darunter auch Rettungswagen und ein Notarzt. Laut Feuerwehrsprecher Daniel Passig waren rund 50 Retter im Einsatz.

Nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht. Verletzte gab es keine. Die evakuierten Bewohner wurden in einem nahegelegenen Altenheim betreut.