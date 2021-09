Ein Streit vor einer Discothek in Elmshorn ist in einer Messerstecherei eskaliert. Ein Mann aus Hamburg musste notoperiert werden. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Wie eine Sprecherin der Polizei Itzehoe mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr auf der Kurt-Wagner-Straße vor der Discothek „Duplex“.

Dort soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zehn Beteiligten gekommen sein. Bei dem Streit erlitt ein Hamburger (23) schwere Stichverletzungen, ein anderer (25) eine Kopfverletzung. Beide kamen in eine Klinik.

Mann aus Hamburg bei Messerstecherei schwer verletzt

Es ist nicht der erste Vorfall dort. Zuletzt war es am 21. August zu einer Messerstecherei vor dem „Duplex“ gekommen. Auf dem Weg zum Einsatz verunfallte ein Streifenwagen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt und kam in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Die genauen Tatabläufe zur Auseinandersetzung vom vergangenen Sonntag sind noch unklar. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck und sucht Zeugen. Hinweise bitte an Tel. 04821-6020.