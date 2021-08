Vor der Diskothek „Duplex“ an der Kurt-Wagner-Straße in Elmshorn bei Hamburg hat es am Freitagabend eine Auseinandersetzung mit mehreren Männern gegeben. Dabei soll auch ein Messer eingesetzt worden sein. Die alarmierte Polizei baute auf der Hinfahrt zur Einsatzstelle einen Unfall.

Mehrere Streifenwagen-Besatzungen machten sich nach Eingang des Notrufs auf den Weg. Bei einem Peterwagen verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle, als dieser von der Hamburger Straße in die Lise-Meitner-Straße einbiegen wollte. Die Folge: Das Auto krachte gegen eine Ampelanlage und blieb schwer demoliert auf der Fahrbahn stehen.

Messer-Streit in Elmshorn: Polizei baut auf Hinfahrt Unfall

Nach Angaben der Polizei blieben die Beamten im besagten Streifenwagen unverletzt. Das Dienstfahrzeug, ein VW Passat, wurde abgeschleppt, nach etwa einer Stunde war die Straße wieder frei. Die Ampelanlage fiel die Nacht aus.

Die Hintergründe bei der Auseinandersetzung blieben zunächst unklar. Ein Mann war mit einem Messer getroffen und dadurch schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. (dg)