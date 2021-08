Ein 22 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Samstag von einem Smart erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit einem E-Scooter im Bereich Stephansplatz unterwegs und soll durch den Aufprall durch die Luft geschleudert worden sein, wie die Polizei am Samstagmorgen auf MOPO-Nachfrage mitteilte.

Der Roller-Fahrer sei gegen 1 Uhr in der City unterwegs gewesen, offenbar allein, und soll an besagter Kreuzung dann bei Rot auf die Straße gefahren sein. „Dabei kam es zur Kollision mit dem Smart“, so ein Lagedienst-Sprecher.

Hamburg: E-Scooter-Fahrer von Smart erfasst – Lebensgefahr

Regungslos soll der 22-Jährige auf der Straße liegengeblieben sein, Augenzeugen riefen daraufhin die Polizei und die Feuerwehr. Letztlich wurde auch ein Notarzt von Sanitätern nachgefordert, weil sich die Verletzungen des jungen Mannes als lebensgefährlich herausstellten. Bei dem Sturz war er offenbar ungünstig auf den Kopf gefallen.

Die Polizei sperrte vorübergehend die Straße und nahm noch in der Nacht erste Ermittlungen auf. Die Beamten versuchen nun, den Unfallhergang zu rekonstruieren. (dg)