Nordsee spült weiteres Kokain-Paket an den Strand von Sylt

Nach dem Fund von 150 Kilogramm Kokain an den Stränden der nordfriesischen Inseln Föhr, Amrum und Sylt sind weitere 25 Kilogramm auf Sylt entdeckt worden. Das letzte Päckchen sei am Mittwoch am Strand der Nordseeinsel gefunden worden, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamts Hamburg. Der „SHZ“ berichtete.

Zuvor waren es mehrere Pakete am 1. Dezember auf Föhr, einen Tag später auf Amrum und am Dienstag auf Sylt. Zoll und andere Dienststellen seien weiterhin an der Küste präsent, um mögliche weitere Drogen sicherzustellen.

Gescheiterte Übergabe oder verlorenes Kokain

Nach Behördenangaben könnten die Pakete aus einer gescheiterten Übergabe auf See stammen. Möglich wäre aber auch, dass Dealer das Kokain außen an einem Boot befestigt hatten und es unabsichtlich verloren gegangen sei.

Strandbesucher werden gebeten, sich von angespülten Paketen oder verdächtigen Gegenständen fernzuhalten und umgehend den Zoll oder die Polizei zu informieren. (dpa/mp)