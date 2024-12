Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren an den Stränden einiger Nordseeinseln Drogenpakete angespült. Der jüngste Fund von rund 100 Kilogramm Kokain an den Küsten von Föhr, Amrum und Sylt sorgt erneut für Aufsehen und wirft die Frage auf: Wie gelangen die Pakete ins Meer?