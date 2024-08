Wie kam es zum Großbrand auf der Luxus-Werft? Polizei rätselt weiter

Die Lürssen-Kröger-Werft in Schacht–Audorf baut Luxusjachten. Anfang Juli richtete dort ein Feuer in einer Schiffshalle großen Schaden an. Noch immer wird ermittelt, wie es zum Großbrand kommen konnte.

Auch einen Monat nach dem Großbrand auf dem Gelände der Werft Lürssen-Kröger im Kreis Rendsburg-Eckernförde gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Derzeit werde davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt zu dem Feuer geführt habe, teilte ein Polizeisprecher mit. Es gäbe im Augenblick keine Hinweise auf Brandstiftung – allerdings seien bisher nicht alle Zeugen befragt worden.

Feuer richtete großen Sachschaden an

Anfang Juli hatte der Brand in einer Schiffshalle der Werft großen Sachschaden angerichtet. Die Schadenshöhe sei weiter unbekannt. Die Polizei ermittelt zu dem Feuer vom 2. Juli.

Nach Informationen der dpa befand sich in der Halle der Neubau einer 75 Meter langen Jacht. Deren Wert dürfte schätzungsweise mindestens 100 Millionen Euro betragen. Der Bau (Projektname „Honolulu“) war bereits weit fortgeschritten. Die Werft ist auf den Bau von Luxusjachten spezialisiert. (dpa/mp)