Sie sieht aus wie ein Bügeleisen und bringt Farbe in den Hamburger Hafen: die neue Hadag-Fähre „Neuland“. Am Freitag ist das Schiff offiziell von der Werft übergeben worden. Mitte August startet der pinkfarbene Flitzer in den Linienbetrieb – und läutet dabei ein neues Zeitalter ein. Denn die „Neuland“ stellt alle bisherigen Fähren in den Schatten.