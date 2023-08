40-Meter-Silo im Norden brennt: Bahnstrecke dicht – Evakuierung!

Feuer-Alarm im Kreis Dithmarschen: In der Nacht zu Dienstag ist ein Getreidesilo in Brand geraten – die Löscharbeiten erweisen sich als äußerst schwierig, eine große Rauchsäule ist weithin sichtbar. Das Gebäude wird wahrscheinlich ausbrennen. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Wie die Polizei mitteilte, rückten die Einsatzkräfte um 4.15 Uhr in die Bahnhofstraße in Wesselburen aus. Rund acht Stunden dauerten die Löscharbeiten an – dann wurden sie abgebrochen, weil das Objekt drohte einzustürzen.

Deshalb werden nun die Häuser in den anliegenden Straßen evakuiert. Betroffen sind die Heider Chaussee, der Heidstieg, die Gorch-Fock-Straße, der Theodor-Storm-Weg und die Klaus-Groth-Straße.

Eine große Rauchsäule ist über dem Areal, auf dem der 40 Meter hohe Turm steht, zu sehen. In dem Silo waren rund 30 Tonnen Getreide gelagert – die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, liegt aber vermutlich im sechsstelligen Bereich.

„Das betroffene Objekt wird aller Voraussicht nach ausbrennen“, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Bahnstrecke zwischen Heide und Büsum ist seit 11.29 Uhr wegen der umfangreichen Löscharbeiten gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, sei noch nicht abzusehen, so die Polizei. Darüber hinaus sind die Ortsdurchfahrt Wesselburen und die Straßen rund um das brennende Silo dicht. (mp)