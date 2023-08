Großeinsatz bei Hamburg: Feuer in Döner-Imbiss – große Rauchwolke

Der dichte Rauch war schon von weitem zu sehen, als die Retter am Dienstagfrüh um 5.33 Uhr zum Einsatzort eilten. In einem Wohn- und Geschäftsgebäude mit Döner-Imbiss, Läden und Arztpraxen am Schenefelder Platz in Schenefeld (Kreis Pinneberg) war ein Feuer ausgebrochen. Großalarm für die Feuerwehr.

Mehr als 40 Retter waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Aus einem Döner-Imbiss im Erdgeschoss drang von beiden Gebäudeseiten dichter Rauch. Daneben drei weitere Ladengeschäfte, im ersten Stock mehrere Arztpraxen. In den darüber liegenden Stockwerken wurden Bewohner aus ihren Wohnungen evakuiert.

Schenefeld: Kripo ermittelt nun die Brandursache

Mit schwerem Atemschutz bekämpften die Feuerwehrleute den Brand. Um 7.25 Uhr war der Einsatz beendet. Es wurde niemand verletzt. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. (wb)