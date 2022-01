Bei CNN geht es immer um die wirklich wichtigen Meldungen dieser Welt. Kriege im Nahen Osten, Skandale um die Politik des Donald Trump oder die berühmte „Magic Wall“ gehören zum Kern des US-Nachrichtensenders. Jetzt aber rückte CNN ausgerechnet die kleine Nordsee-Insel Amrum in seinen Fokus. Was war da los?

„Weiße Sanddünen“, „malerische Friesendörfer“ und der „breitester Strand Europas“ – Amrum versetzt sogar die CNN-Redaktion voll ins Schwärmen. Die „weiten, romantischen Sandstrände auf beliebten Inseln wie Sylt und Rügen“ seien zwar auch schön, Amrum aber toppe diese Orte noch.

CNN lobt Amrums „weiße Sanddünen“

Das, so CNN, liege an der Ruhe und Abgeschiedenheit der kleinen, 2300 Einwohner großen, Nordsee-Insel. Besonders im Juli sei ein Urlaub auf Amrum zu empfehlen, heißt es. Hintergrund ist eine Aktion der Reise-Redaktion des US-Senders. Für jede Woche im Jahr wird ein Strand vorgestellt.

Die Strand-Reise erstreckt sich über alle Kontinente und umfasst neben Amrum auch so bekannte und beliebte Ziele wie Bondi Beach in Australien oder den Stadtstrand von Barcelona. „An jedem Strand gibt es einen Punkt, an dem man sich in einem Moment wiederfindet, von dem man sich wünscht, er würde ewig dauern“, schreibt CNN dazu.

Übrigens schwärmt CNN nicht zum ersten Mal von Amrum und dem Strand der Insel. Schon vor vier Jahren listete der Kanal den Kniepsand als einen der zehn schönsten Strände Deutschlands.

Mit dabei war übrigens auch ein guter, alter Bekannter aus Hamburg – der Elbstrand. „Der perfekte Ort, um die vielen Schiffe zu beobachten […], vor der Kulisse der riesigen Kräne und Docks am Südufer – und das alles mit den Füßen im warmen Sand und einem kühlen Bier in der Hand“, hieß es damals bei CNN.