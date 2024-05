Weiterer Sylter Nobel-Club meldete Nazi-Gegröle auf der Tanzfläche

„Leider hatten auch wir zu Pfingsten einen Rassismus-Vorfall“ schreibt der Club „Rotes Kliff“ in Kampen auf Instagram. Wenn ein bestimmtes Lied läuft, grölen die Gäste des Promi-Ortes auf der Tanzfläche offenbar ebenso stumpf Nazi-Parolen wie junge Schützenfestbesucher. „Erbärmlich und widerlich“, nennen die Verantwortlichen des „Roten Kliffs“ den Trend.

„Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ zu grölen, war lange Zeit betrunkenen Skinheads vorbehalten, neuerdings aber ist das rechtsradikale Gegröle ein Tiktok-Meme. Wenn der DJ „Toujours l’amour“ spielt, von Gigi d’Agostino, dann springt man kollektiv auf und ab und wünscht sich „Ausländer raus“, ohne jeden inneren Kompass und ohne dabei eine moralische Hürde überspringen zu müssen.

Der Sylter Club „Rotes Kliff“ veröffentlicht auf Insta eine Stellungnahme zu rassistischen Ausfälle einiger Gäste (Screenshot) Screenshot Der Sylter Club „Rotes Kliff“ veröffentlicht auf Insta eine Stellungnahme zu rassistischen Ausfälle einiger Gäste (Screenshot)

Schamlos filmt man sich dabei auch noch, egal ob als angeblich Abgehängter auf einem sächsischen Dorffest oder als angebliche Elite zu Pfingsten in der Kampener „Pony Bar“. Offenbar wähnen die Gröler sich sicher vor sozialen Sanktionen, so stark ist die Überzeugung, dass der Rassismus mit Augenzwinkern okay ist.

Mehr als 20 Jahre alter Partykracher wird umgedichtet

Weil der mehr als 20 Jahre alte Partykracher derzeit offenbar eine Renaissance in den Clubs erlebt, häufen sich die Meldungen der „Deutschland den Deutschen“-Rufe von den Tanzflächen. „Einen weltbekannten Partysong für Rassismus und Diskriminierung zu nutzen, ist erbärmlich und widerlich“, heißt es dazu in der Erklärung des „Roten Kliffs“. Die „Pony Bar“, in der am Pfingstsamstag das berühmte Skandalvideo entstand, will das Lied nicht mehr spielen.

Der „Spiegel“ zählt Vorfälle mit dem umgedichteten Partysong bei Dorffesten, Umzügen und in Discos auf, von Oberbayern bis Dithmarschen. Der italienische DJ äußert sich nicht zu der Kaperung seines Werkes, sagt zum „Spiegel“ nur so viel: „In meinem Lied geht es um ein wunderbares, großes und intensives Gefühl, das die Menschen verbindet. Es ist die Liebe.“