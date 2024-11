Wegen Winterwetter: A7 doch nicht am Wochenende gesperrt

Eigentlich sollte die A7 am Wochenende zwischen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf für Bauarbeiten gesperrt werden. Doch das Winterwetter durchkreuzte diese Pläne spontan.

Die geplante Wochenend-Sperrung der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf entfällt vorerst. Nach Angaben der Polizei bleibt die Strecke in Richtung Süden anders als erwartet am Samstag und Sonntag für Autofahrer geöffnet.

Geplanten Bauarbeiten müssen verschoben werden

Die geplanten Bauarbeiten habe man verschieben müssen, da es zu Verzögerungen zum Baubeginn kam und man die Arbeiten an diesem Wochenende nicht mehr wie geplant schaffen würde.

Grund für die Verzögerung war das Winterwetter, das in der Nacht in Schleswig-Holstein für Schnee und Glätte auf den Straßen sorgte. Der Räumungsdienst habe die Umleitungsstraßen B77 und L265 nicht freigegeben, sodass die A7-Sperrung nicht wie geplant am Freitag um 20 Uhr umgesetzt werden konnte. Am Samstagmorgen habe noch Hoffnung bestanden, die Bauarbeiten beginnen zu können, doch die Freigabe der Straßen zog sich zu lang. Ein Ersatztermin für die Sperrung war zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)