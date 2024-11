Die neue Ampelkoalition im Bezirk Wandsbek ist eine kleine Sensation: Entgegen dem bundespolitischen Trend haben sich SPD, FDP und Grüne in Hamburgs bevölkerungsreichsten Stadtteil zusammengetan. Der Koalitionsvertrag wurde am Sonntag unterschrieben. Im Bereich Verkehr konnten sich SPD und FDP weitgehend mit ihren Forderungen durchsetzen, eine grüne Handschrift ist kaum erkennbar. Mehr noch, die Vereinbarungen lesen sich wie eine Absage an die Verkehrswende des rot-grünen Senats. Die Wandsbeker Grünen geraten in Erklärungsnot.