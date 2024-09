Starkregen sorgt für Autobahn-Crash bei Hamburg

Unfall auf der A1 bei Barsbüttel: Zwei Autos sind am späten Sonntagabend bei Starkregen auf der rutschigen Fahrbahn zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt.

Die beiden Fahrzeuge waren gegen 23.30 Uhr auf der A1 in Richtung Hamburg kurz vor der Anschlussstelle Barsbüttel miteinander kollidiert und in die Leitplanke geschleudert. Dabei wurden beide so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Fahrer des schwarzen Mercedes und des weißen VW Polo, die beide beim Zusammenstoß verletzt wurden. Die Polizei sperrte die Fahrbahn ab, um den Unfall aufzunehmen. Kurz darauf konnte die linke Fahrspur wieder freigegeben werden. (mp)