Zuerst dachte Jonas W. an eine Mücke, als er in der Nacht zum vergangenen Samstag auf seinem Balkon ein leises Summen hörte. Doch dann sah er ein rotes Blinklicht in der Dunkelheit – über dem Wohngebiet in Finkenwerder kreiste eine Drohne. W. rief die Polizei. Versuchte jemand, die Nachbarschaft auszuspionieren?