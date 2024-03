Wegen Loch in Fahrbahn: Autobahn Richtung Süden wird morgen gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Aufgrund kurzfristiger Bauarbeiten wird am Dienstag ein Teilstück der A7 gesperrt. Pendler müssen mit Verzögerungen rechnen.

Wegen einem Loch in der Fahrbahndecke wird die A7 am Dienstagvormittag zwischen 9 und 11 Uhr in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf gesperrt.

Im Norden: A7 wird kurzfristig gesperrt

Dies gab die Autobahn GmbH des Bundes bekannt. Das Fahrbahnloch müsse mit Heißasphalt saniert werden, so das Unternehmen.

Da sich der Schaden zwischen der Haupt- und der Überholspur befindet, sei die Sperrung unumgänglich. Ab der Anschlussstelle Owschlag sollten Pendler der U52 folgen, um zur Anschlussstelle Büdelsdorf zu gelangen. (mp)