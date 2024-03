Schrecklicher Unfall bei Hamburg: PS-Bolide rast frontal in Lkw

Im Kreis Stormarn ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Audi RS3 war auf der K80 in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen einen Lkw geprallt. Beide Insassen des Sportwagens wurden dabei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr auf der K80 in Höhe Barsbüttel. Laut Polizei habe der Fahrer des 400-PS-starken Audi in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Insassen des Audi schwerst verletzt und eingeklemmt

Rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Die Insassen des Audi, zwei junge Männer, waren in dem Wrack eingeklemmt und mussten mit schwerem Gerät befreit werden. Sie wurden mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die K80 wurde vollständig gesperrt. Die Polizei ermittelt die Unglücksursache.