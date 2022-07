Weil ein Wespenstich juckte: Frau fährt 400 Meter in Gegenverkehr

Unfall in Hodorf im Kreis Steinburg: Dort ist am Montagabend die Fahrerin eines VW Lupo in den Gegenverkehr geraten und gegen eine Mauer gefahren – Auslöser war laut der Frau ein juckender Insektenstich.

Zu dem Crash kam es gegen 20.45 Uhr auf dem Kamper Weg. Laut eines Reporters vor Ort soll sie rund 400 Meter in den Gegenverkehr gefahren sein, entgegenkommende Autos mussten ausweichen.

Hodorf: VW Lupo fährt in Gegenverkehr

Anschließend prallte sie gegen eine Grundstücksmauer. Als Grund für ihre Unachtsamkeit gab sie laut Feuerwehr an, sich wegen eines Wespenstichs mehrfach am Bein gekratzt zu haben.

Noch bevor der Abschleppwagen kam, zog Rauch aus dem Motorraum des Kleinwagens auf. Die Freiwillige Feuerwehr klemmte die Batterie ab und kühlte den Frontbereich. An dem Wagen entstand Totalschaden. (mp)