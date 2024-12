Wegen Gleisarbeiten: Diese Züge im Norden fallen am Wochenende aus

Wegen umfangreicher Bauarbeiten auf der Marschbahn zwischen Hamburg und Sylt kommt es an diesem Wochenende zu einer Teilsperrung der Strecke. Als Ersatz fahren Schnellbusse.

Wegen Reparaturarbeiten an den Gleisen und dem Gleisbett fallen am Wochenende Züge zwischen Elmshorn und Itzehoe aus. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die Strecke von Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr bis Montag, 9. Dezember, um 5 Uhr in beiden Richtungen für den Bahnverkehr gesperrt. Grund dafür sind Weichenarbeiten in Glückstadt.

Im Norden: Züge der Marschbahn fallen am Wochenende aus

Die Züge der Linie RE 6 fallen somit am 7. Dezember ab 16 Uhr und am 8. Dezember ganztägig zwischen Hamburg-Altona und Itzehoe aus. Die Züge werden nach DB-Angaben durch Busse ersetzt. Express-Busse mit der Bezeichnung RE 6X würden direkt zwischen Hamburg-Altona und Itzehoe ohne Zwischenhalt verkehren. Zudem würden Busse zwischen Pinneberg und Itzehoe mit Halt in Elmshorn fahren.

WochenMOPO vom 6.12.24 MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Operation Ernstfall: Wie sich Hamburg auf einen Krieg vorbereitet

– Energiepreise steigen: So sparen Sie bis zu 500 Euro Gas-Kosten

– Wird der Crash-Kreisel erneut umgebaut? Am Klosterstern leben Radfahrer gefährlich

– Kleine Schwester der Schanze: Die Weidenallee überrascht mit einer großen Auswahl an Cafés

– Große Rätselbeilage mit jeder Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Hier kommt Alex! St. Paulis Cheftrainer im großen MOPO-Interview

– 28 Seiten Plan7: Jetzt in Hamburg! So gut ist das neue Michael-Jackson-Musical & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Seit dem 25. November und noch bis zum Montag, 9. Dezember, wird zwischen Glückstadt und Elmshorn der Oberbau erneuert, erklärt die DB. Dabei würden etwa 5800 Schwellen, 6500 Tonnen Schotter sowie 7000 Meter Schienen verbaut. Die Züge der RB 61 (Nordbahn) werden in dieser Zeit zwischen Elmshorn und Itzehoe durch Busse ersetzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Völlig marode: Hamburger Autobahnbrücke wird bis zu fünfmal pro Tag gesperrt

Die DB modernisiert derzeit ihre Infrastruktur in Schleswig-Holstein. Ziel sei, dass die DB wieder pünktlicher, verlässlicher und profitabler werde. Man wolle damit die Zahl der Fahrgäste und den Marktanteil der klimafreundlichen Bahn deutlich steigern, heißt es. (dpa/mp)